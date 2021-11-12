Россиянам раскрыли лучшие винные маршруты Краснодарского края

Попробовать вино, произведенное из винограда с юга России, можно в Краснодарском крае. Сейчас, после сбора урожая, виноделы готовы принимать гостей. Приехать туда можно как в группе, так и в индивидуальном порядке. Лучшие винные маршруты в беседе с РИА Новости раскрыл член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко.

По его словам, за последние годы виноделие в России сильно изменилось. В СССР вино производили в промышленных масштабах, и никакой культуры вина не было, считает Руденко. Сейчас в стране множество малых частных виноделен, производящих качественное вино. Две из них даже попали в топ-50 мира.

Первая — «Долина Лефкадия» в Краснодарском крае. На территории комплекса высажены тисовые аллеи с дубами, платанами, лавандой и отличным рестораном. Вторая — «Имение Сикоры». Она расположена между Новороссийском и Анапой и славится рислингами.

В Краснодарском крае в общей сложности 17 виноделен. Наиболее известные — «Усадьба Шато де Талю» в Геленджике, «Гай-Кодзор» в Анапе, «Шато Пино» в Новороссийске, «Шато-Тамань» на Таманском полуострове и «Абрау-Дюрсо» в одноименном селе. У каждой из виноделен есть свои особенности: где-то это красивый вид, где-то — гастробары, исторические интерьеры, древние винные погреба и так далее.

Руденко отметил, что летом в районе виноделен жарко, однако гастротуризм можно совместить с пляжным отдыхом. Самая горячая пора у этого бизнеса — в сентябре-октябре. В это время идет сбор урожая, поэтому виноделам, как правило, не до туристов. А вот в конце весны они не так загружены и с удовольствием расскажут путешественникам о вине.