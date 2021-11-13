Машинист потребовал 19 тысяч долларов из-за штрафа за опоздание в 49 центов

В Японии машинист поезда подал в суд на работодателя, железнодорожную компанию JR West, из-за выписанного ему штрафа в 49 центов, которые вычли у него за опоздание на работу на одну минуту, случившееся не по его вине, сообщает BBC News. Он потребовал выплатить ему 19,3 тысячи долларов.

Причиной выписать мужчине штраф послужило то, что пустой пассажирский поезд был отправлен на неправильную платформу железнодорожной станции. Машинист заметил ошибку и перевел состав на нужный путь, опоздав при этом на минуту. Он отметил, что его действия не привели к негативным последствиям: расписание других поездов не изменилось, а его состав был пуст, а значит никто из пассажиров никуда не опоздал. По его словам, наказание от работодателя вызвало у него «душевные страдания».

Сначала компания вычла у машиниста из зарплаты 75 центов, после чего он обратился в трудовую инспекцию, и штраф уменьшили до 49 центов. Однако, новый размер штрафа также его не устроил, и он обратился в суд.

Ранее стало известно, что японскому машинисту сверхскоростного поезда грозит наказание за то, что он на полном ходу вышел из кабины в туалет. Поезд со скоростью 150 километров в час двигался в сторону префектуры Сидзуока в центральной части японского острова Хонсю. В вагонах находилось 160 пассажиров. Внезапно машинисту потребовалось отлучиться в уборную из-за боли в животе. Его не было в кабине около трех минут, в это время поездом управлял кондуктор без прав.