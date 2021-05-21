Машинист сверхскоростного поезда в Японии вышел из кабины на полном ходу

Японскому машинисту сверхскоростного поезда грозит наказание за то, что он на полном ходу вышел из кабины в туалет. Центральная железнодорожная компания Японии JR Central принесла пассажирам извинения за халатность сотрудника и проводит проверку, пишет «Би-би-си».

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Инцидент произошел в воскресенье утром, 16 мая. Поезд Hikari 633 со скоростью 150 километров в час двигался в сторону префектуры Сидзуока в центральной части японского острова Хонсю. В вагонах находилось 160 пассажиров. Внезапно 36-летнему машинисту, имя которого не разглашается, потребовалось отлучиться в уборную из-за боли в животе. Машиниста не было в кабине около трех минут, в это время поездом управлял кондуктор без прав. «Водителю и кондуктору грозит штраф», — сообщили в компании

JR Central отмечает, что инцидент разрешился благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Руководство железнодорожной компании подчеркивает, что правилами внутреннего распорядка установлено, что при плохом самочувствии машинисты поезда должны обращаться к диспетчеру своего транспортного центра. Машинистам также разрешено передать управление экспрессом кондуктору с правами.

Железные дороги Японии регулируются строгими стандартами безопасности, потому аварии с поездами случаются крайне редко. Последнее крупное происшествие было в 2005 году — в западном городе Амагасаки 107 человек погибли из-за того, что экспресс сошел с рельсов.

Поезда считаются едва ли не самым безопасным видом транспорта для путешествий во всех странах мира. По данным опроса сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» в начале 2021 года, этот вариант для дальних поездок предпочитают 47 процентов россиян. На втором месте — самолеты, их выбрали 35 процентов опрошенных.