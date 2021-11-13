Абхазский депутат открыл стрельбу возле парламента

Абхазский депутат Валерий Агрба открыл стрельбу возле административного корпуса парламента республики. Об этом сообщает РИА Новости.

За последние три месяца это уже третий случай, который связан со стрельбой депутатов в центре столицы Абхазии.

«11 ноября в 17:50 в период рабочего дня, находясь на служебной стоянке, примыкающей к административному корпусу парламента Абхазии, депутат парламента Агрба Валерий Владимирович в компании с депутатами Кокая Гарри Гурамовичем, Ардзинба Алмасханом Зурабовичем и Кварчия Гиви Анатольевичем произвел три пистолетных выстрела в воздух», — заявил прокурор города Сухум Алхас Агумава.

Сейчас дело проверяет сухумская прокуратура, произведены неотложные следственные действия.

В ночь на 1 октября депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба устроил стрельбу из автомата у здания МВД. Позже выяснилось, что оружие депутат приобрел и хранил у себя незаконно. По предварительным данным, никто не пострадал.

30 сентября еще один депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета у ресторана на набережной Сухума. По данным абхазских Telegram-каналов, на шум прибыли сотрудники милиции во главе с Дмитрием Дбаром. Между депутатом и министром произошла драка, в результате которой Кокая получил телесные повреждения. При виде сотрудников милиции Кокая повел себя агрессивно, отказался сдать оружие и скрылся с места происшествия.