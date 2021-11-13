Раскрыт дизайн автомобиля Apple

Дизайнеры из бюро Vanarama создали трехмерную модель будущего автомобиля Apple на основе поданных корпорацией патентов. Концепт будущего авто описан на сайте компании.

Внешне раскрытая модель напоминает электропикап Cybertrack от Tesla, однако имеет менее острые углы кузова. На изображениях видно, что будущая машина получит форм-фактор кроссовера с четырьмя дверями. Автомобиль имеет округлую крышу с панорамным остеклением. Apple Car отличается выдвижными дверями, светодиодными фарами и фонарями, решеткой на бампере в стиле компьютера Mac Pro.

В салоне находится большой сенсорный экран, с помощью которого водитель может получать информацию с бортового компьютера и управлять функциями авто. Односпицевый руль расположен справа, на нем находится консоль для взаимодействия с ассистентом Siri. Несмотря на то что машина имеет электропривод и автоматическую коробку передач, дизайнеры показали три педали.

«Используя подлинные патенты, поданные Apple, мы создали дизайн ожидаемого Apple Car», — отметили создатели концепта. По их словам, внешний вид машины может измениться до запуска автомобиля.

Ранее сообщалось, что Apple продолжает работу над первым автомобилем. В ноябре источники Bloomberg рассказали, что в компанию перешел бывший руководитель отдела по разработке автопилота Tesla Кристофер Мур (Christopher Moore).