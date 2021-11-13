Обвиненная в перевозке мигрантов авиакомпания отменила рейсы в Минск

Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, обвиненная в перевозке мигрантов с Ближнего Востока на территорию Белоруссии, отменила рейсы в Минск. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Как пояснили в компании, подобное решение было принято на фоне обострения кризиса на польско-белорусской границе. «Поскольку большинство пассажиров Cham Wings, летящих в Минск, является сирийцами, Cham Wings Airlines приняла решение с 13 ноября приостановить свои полеты в Национальный аэропорт Минска», — заявили там.

Ранее немецкое издание Bild обвинило президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он намеренно доставляет в страну беженцев из стран Ближнего Востока, чтобы потом направлять их на границу со странами Евросоюза. По данным газеты, в настоящее время в расписании минского аэропорта значатся 57 рейсов в неделю на Ближний Восток, среди которых присутствует и рейс в сирийский Дамаск, выполняемый Cham Wings Airlines. При этом Bild отмечало, что данная авиакомпания связана с семьей президента Сирии Башара Асада.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.