Сбившего полицейского друга Нурмагомедова отправили под домашний арест

Махачкалинский суд отправил под домашний арест Камала Идрисова, подозреваемого в наезде на полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В момент ЧП в машине вместе с Идрисовым находился боец смешанного стиля (MMA), двоюродный брат дагестанского бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман.

Молодых людей задержали в четверг, 11 ноября, в московском аэропорту Шереметьево и под конвоем отправили в Дагестан. По одной из версий, Нурмагомедов с другом опаздывали на рейс и по этой причине проигнорировали требование сотрудника полиции остановить автомобиль. Сбив стража порядка, они продолжили путь в аэропорт. Возбуждено уголовное дело.