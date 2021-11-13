Лукашенко рассказал о драчках и накатах среди политиков в Европе

В Европе в настоящее время нет мощных лидеров, а местные политики заняты только выяснением отношений друг с другом, а не работой над ростом благосостояния людей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

По словам белорусском лидера, европейские политики в первую очередь отстаивают свои интересы и радеют за свой карман, а не за народ. «Идут какие-то драчки, накаты друг на друга... Нет там... сегодня людей, способных творить историю. Обеднела, обнищала Европа», — рассказал Лукашенко.

При этом он также выразил уверенность в том, что на самом деле в западных странах «никакой свободы слова нет».

Ранее в том же интервью Лукашенко заявил, что считает себя пророссийским человеком, и отметил, что Россию давно разорвали бы на части, если бы не президент страны Владимир Путин. «На него накатывают, а не было бы Путина — не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы», — пояснил белорусский лидер.