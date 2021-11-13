Лукашенко заявил о спасении России Путиным

Россию уже бы разорвали на части, если бы не было президента Владимира Путина, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

«Возьмите того же Путина. На него накатывают, а не было бы Путина — не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало — сложилось, благодаря в том числе и президенту Путину, спасли Россию», — сказал Лукашенко, отметив, что это происходило на его глазах.

По его словам, их с Путиным связывают братские, теплые отношения. «Мы, когда сидим за столом, я говорю: "Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?". Философским языком говоря… Я говорю: "Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа"», — добавил президент Белоруссии.

Он также сказал, что 2020 год был уроком для обоих лидеров. Так, они поняли, что все разговоры со стороны Запада — это ширма. «А они, как я сказал, войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня. Просто уже мы другие, они нас побаиваются. Но цели у них те же. И вот прошлый год в этом плане нас еще больше сблизил», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер не раз говорил о теплых отношениях с Путиным. В октябре 2020-го он назвал президента России единственным другом и пообещал всегда быть для него надежной опорой.

В прошлом году в Белоруссии несколько месяцев продолжались массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Власти утверждали, что за происходящим стоят внешние силы.