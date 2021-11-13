Путин заявил о готовности Лукашенко поговорить с Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель готовы поговорить друг с другом, заявил президент России Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Вести24»

«Надеюсь, в ближайшее время это произойдет», — сказал Путин. Президент России также надеется на налаживание прямого контакта Минска с ЕС, в первую очередь с ФРГ, ведь мигранты стремятся именно туда. Путин подчеркнул, что причины миграционного кризиса кроются не в Белоруссии, их создали страны Запада. Они носят и политический, и военно-экономический характер. Путин добавил, что беженцев приманивают высокие социальные пособия в ЕС.

Около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши 13 ноября. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной. Ранее в МИД России назвали абсурдными обвинения в адрес России из-за ситуации с мигрантами.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой разбили палаточный лагерь мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз. Запад обвиняет белорусские власти в том, что они специально завозят мигрантов к себе на самолетах и заставляют их штурмовать границу.