Макрон захотел обсудить с Путиным Белоруссию

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в ближайшее время переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию по итогам международной встречи по Ливии.

Глава Франции захотел обсудить с российским коллегой темы Украины и Белоруссии. «В ближайшие дни я проведу переговоры с президентом Путиным по нескольким вопросам», — анонсировал Макрон.

В октябре Путин провел телефонный разговор с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Во время разговора была отмечена важность дальнейшей координации усилий трех стран в «нормандском формате». Также главы государств затронули вопросы, которые касаются борьбы с терроризмом на африканском континенте.

Кроме того, была подчеркнута важность реализации Минских договоренностей 2015 года.