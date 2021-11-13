Пропагандировавший здоровую еду известный шеф-повар умер от сердечного приступа

Известный британский шеф-повар Гурпарит Бейнс (Gurpareet Bains), создавший «самую здоровую еду в мире» и пропагандировавший правильное питание, скончался в возрасте 45 лет от внезапного сердечного приступа, сообщает Daily Mail.

Он был госпитализирован после сердечного приступа 11 ноября. Позже Бейнс пришел в сознание, однако умер от сердечных и почечных осложнений.

Его интерес к здоровый пище возник, когда он начал стремительно набирать килограммы. В 2009 году кулинарный эксперт прославился, создав «самое здоровое блюдо в мире» — курицу с карри и черникой. Он является автором ряда книг о суперпродуктах. Его первая кулинарная книга «Индийская супер-еда», выпущенная в тираж в 2010 году, стала бестселлером. Кроме того, Бейнс был признан шеф-поваром года на первой церемонии вручения наград English Curry Awards в 2011 году.

Ранее американский диетолог Триста Бест назвала продукты, которые замедляют старение организма после 50 лет. Она порекомендовала добавить в рацион растительную пищу. Она объяснила, что регулярное употребление овощей, зерновых, орехов, семян, бобовых и фруктов увеличивает продолжительность жизни за счет устранения воспалительных процессов в организме, стабилизации кровяного давления и поддержания здорового веса.