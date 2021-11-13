В РПЦ поддержали наказания за фейки о вакцинации от коронавируса

В РПЦ надеются, что те, кто распространяет ложную информацию о вакцинации от коронавируса, понесут наказание за это. В поддержку подобной ответственности за фейки высказался председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает РИА Новости.

«Что касается распространения ложной информации о коронавирусе — это, конечно, печальное явление нашего времени», — отметил митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

В октябре Иларион назвал нелогичными доводы тех, кто отказывается от вакцинации, опасаясь, что прививка приведет к другим болезням, передавало РБК. По его словам, факты свидетельствуют о том, что вакцинированные люди продолжают нормальную и полноценную жизнь, в то время, как отказавшиеся от прививки испытывают серьезные последствия.

До этого, в июле, митрополит заявлял, что отказывающиеся от вакцинации от COVID-19 берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь. Тогда Илариона отмечал, что постоянно сталкивается с ситуациями, когда люди приходят к священнику и каются в том, что не сделали прививку, став невольной причиной гибели людей.