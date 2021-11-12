В Подмосковье пропали шесть иностранных студентов

В подмосковном Пущине пропали шесть студентов-иностранцев

Шесть иностранных студентов пропали в Пущине, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области.

По данным полиции, руководитель одного из городских институтов рассказал о том, что из иностранные студенты ушли из общежития и до настоящего момента не появлялись.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчин», — пояснили в подмосковном главке.

Организована доследственная проверка по факту пропажи студентов. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации СМИ, пропавшие студенты прибыли из Шри-Ланки.

Ранее общежитие Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) было эвакуировано из-за сообщения о мужчине с гранатой.