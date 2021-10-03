Уголовное дело возбуждено по факту избиения подростка на посвящении в студенты

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения 16-летнего студента Сокольского лесопромышленного техникума в общежитии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного управления по Вологодской области.

Видео с изображением избиения подростка было опубликовано в интернете. На кадрах видно, как юношу, сидящего на кровати в комнате общежития, избивали толпой, каждый из однокурсников нанес по одному удару. Сообщалось, что руководство колледжа было в курсе инцидента, однако не стало сообщать о нем преподавателям, чтобы «не портить им День учителя».

Личности наносящих удары также установлены, вопрос об их наказании будет рассмотрен на педсовете в понедельник с присутствием родителей. В Следственном комитете заверили, что в ходе расследования «будет дана оценка не только действиям фигурантов видео, но и действиям (бездействию) должностных лиц техникума и общежития». В департаменте образования Вологодской области сообщили, что с зачинщиками были проведены профилактические беседы, а также взяты объяснения.

По данным ведомства, пострадавший сейчас находится у своих родственников. Уточняется, что подросток — сирота.

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