В Вологде учащегося техникума избили на посвящении в студенты

Учащиеся Лесопромышленного колледжа в Вологде избили своего однокурсника на посвящении в студенты. Об этом https://lenta.ru/news/2021/02/21/internat/ в своем Telegram-канале издание Mash.

Юношу избивали толпой, каждый из однокурсников нанес по одному удару. Уточняется, что пострадавший — сирота.

Руководство колледжа было в курсе инцидента, однако не стало сообщать о нем преподавателям, чтобы «не портить им День учителя», однако видео с избиением попало в соцсети. В учебное заведение уже пришла полиция, дело передано в комиссию по делам несовершеннолетних.

В феврале на Сахалине воспитанники школы-интерната «Радуга» избили одноклассницу и выставили ее босиком и без куртки на мороз. Девочку в одних носках обнаружила местная жительница, которая проезжала мимо на машине. Подросток рассказала своей спасительнице, что одноклассники повалили ее на пол, били ногами, в том числе и по лицу, а затем выгнали на улицу. Когда местная жительница отвезла девочку в больницу, воспитатели интерната попытались забрать ее. Однако врачи не отпустили пациентку из-за тяжелых травм.

