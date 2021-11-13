Наука и техника
 
Последние новости
Бросившая детей с дальнобойщиком россиянка погибла 
Назван помогающий снизить давление напиток
В США приостановлена обязательная вакцинация в компаниях
Отца девяти детей заподозрили в растлении дочерей
Фетисов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Ученые назвали говорящий о развитии рака ночной симптом
iPhone получит секретную функцию
В Великобритании заявили о возможности «случайной» войны с Россией
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыт готовящийся Россией для США сценарий армагеддона

19FortyFive: российская ядерная торпеда «Посейдон» испугала США
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Самым опасным российским беспилотным аппаратом станет автономная подводная ядерная торпеда «Посейдон», которая будет принята на вооружение в 2027 году. Сценарий армагеддона, который Россия готовит для США, раскрывает американское издание 19FortyFive.

«Разработка оружия ведется всего несколько лет, и оно уже пугает. Подводный дрон, запускаемый с подводной лодки, оснащен ядерной боеголовкой мощностью до двух мегатонн», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что торпеда оснащена ядерной энергоустановкой, которая обеспечит подводному аппарату практически неограниченный радиус действия. Согласно публикации, «Посейдон» способен пересекать Атлантический океан и поражать прибрежные города США.

Всего Северный флот России может получить 16 таких торпед.

Согласно 19FortyFive, стратегические торпеды уничтожить намного труднее, чем наземные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

В августе американское издание USNI News заметило, что на снимке из космоса компании Maxar Technologies, демонстрирующем океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183 в Северодвинске (Архангельская область), можно рассмотреть изделие, по габаритам напоминающее российскую торпеду апокалипсиса — ядерный подводный беспилотник «Посейдон» 2М39.

Вы переходите на проект «Проблемы первого мира»

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия расширит «Осиное гнездо»
Названо самое мощное оружие России
В США на снимках из космоса увидели российскую «торпеду апокалипсиса»
Другие материалы рубрики
Наука и техника10:39 1 ноября

Спутники будущего.

Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
16:4811 ноября

Названа опасность старых смартфонов

16:2811 ноября

Опровергнут миф о молочных смесях

15:5811 ноября

В США представили прототип гиперзвукового самолета

Наука и техника00:02 5 ноября

Трехмерная стройка.

Как человечество обеспечит всю Землю комфортным жильем, покорит космос и построит дома на Марсе?
15:2911 ноября

Названы сроки поставок «Тосочек»

14:5111 ноября

Найден способ предсказать приступ эпилепсии

14:3211 ноября

Британию обеспокоил российский разведывательный корабль

Наука и техника00:0722 октября

«Остров содрогался от выстрелов»

Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
13:4911 ноября

В США испытали центрифугу для запуска спутников

12:5311 ноября

В России отреагировали на превосходство польского Piorun над «Вербой»

12:3011 ноября

Выявлена смертельная опасность пальмового масла

Россия
В России зарегистрировали первый препарат для лечения COVID-19
Путин прокомментировал учения НАТО в Черном море
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
Стали известны тексты внесенных законопроектов о QR-кодах
Путин заявил о готовности Лукашенко поговорить с Меркель
В Госдуме назвали необходимым ведение QR-кодов в транспорте
«Первый пошёл»
 
Все материалы
Мир
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Немецкие власти уличили во лжи о «наследниках Гитлера»
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
Тело мигранта из Сирии обнаружили на польской границе
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Курс доллара взлетел
Путин призвал дать гражданам возможность распоряжаться личными данными
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Владимир Путин поздравил Сбер со 180-летием
Украинский выпад.
Почему банк «Конкорд» обвиняет российские СМИ в шантаже
Работы Бэнкси продадут за криптовалюту
Сбер стал главным продавцом продуктов Рунета.
Обороты «СберМаркета» и «Самоката» в 3-м квартале 2021 года активно росли
Все материалы
Силовые структуры
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Режиссер «Игры в кальмара» высказался об использовании оружия на съемках
Вечный стыд.
Оксимирон выпустил «Смутное время», первую за шесть лет пластинку. Почему о нем все говорят?
Раскрыт заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне «Ведьмака»
Мэттью Макконахи выступил против вакцинации детей от коронавируса
Лучшая новая музыка:
украинские ковбои, возвращение Адель и трактор для Ланы Дель Рей
Актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ Бэнкси
Дошли до края.
В прокате — новый супергеройский блокбастер «Вечные». Почему это худший фильм вселенной Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
В Белоруссии признали экстремистским формированием агентство БелаПАН
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Путин назвал правильный подход к персональным данным россиян
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Монеточка спародировала Дмитрия Киселева
Звезда Comedy Woman ответила на слухи о приостановке шоу «Игра» из-за Маслякова
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Подсчитано, как за год изменились рублевые цены на подержанные автомобили
Они нам нужны: американские кроссоверы
Кузены General Motors, «Форды» и архаичный монстр с суперкаровской мощностью
Президент Франции пересел на кроссовер-броневик с мотором 1.6
Genesis GV70 — первый спортивный кроссовер из Кореи
Что получается, когда у инженеров и дизайнеров развязаны руки?
В Украине обнаружили раннюю «Копейку» в редком цвете с небольшим пробегом
Приключения журналиста в летающем Камазе
Редактор «Мотора» посмотрел, как команда «Камаз-Мастер» готовится к Дакару
Дизайнеры показали возможный облик автомобиля Apple
Все материалы
Среда обитания
Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Секс на пляже оказался разрушительным для планеты
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
России предрекли ипотечный спад
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Евгений Вахтангов в роли Тэкльтона«Человек, который настоит на своем»:
как российскому режиссеру удалось поставить спектакли, пережившие его самого
«Наедине с природой и собственным адреналином»
Что такое маунтинбайк и где находятся лучшие велосипедные трассы в России?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Шестилетний мальчик из Дагестана установил рекорд по хождению на руках
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
В Ивановской области представят новый арт-объект
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы