Раскрыт готовящийся Россией для США сценарий армагеддона

Самым опасным российским беспилотным аппаратом станет автономная подводная ядерная торпеда «Посейдон», которая будет принята на вооружение в 2027 году. Сценарий армагеддона, который Россия готовит для США, раскрывает американское издание 19FortyFive.

«Разработка оружия ведется всего несколько лет, и оно уже пугает. Подводный дрон, запускаемый с подводной лодки, оснащен ядерной боеголовкой мощностью до двух мегатонн», — говорится в публикации.

Материалы по теме Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире На пороге перемен. Как технологии будущего изменят мир и жизнь людей?

Издание напоминает, что торпеда оснащена ядерной энергоустановкой, которая обеспечит подводному аппарату практически неограниченный радиус действия. Согласно публикации, «Посейдон» способен пересекать Атлантический океан и поражать прибрежные города США.

Всего Северный флот России может получить 16 таких торпед.

Согласно 19FortyFive, стратегические торпеды уничтожить намного труднее, чем наземные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

В августе американское издание USNI News заметило, что на снимке из космоса компании Maxar Technologies, демонстрирующем океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183 в Северодвинске (Архангельская область), можно рассмотреть изделие, по габаритам напоминающее российскую торпеду апокалипсиса — ядерный подводный беспилотник «Посейдон» 2М39.