В США на снимках из космоса увидели российскую «торпеду апокалипсиса»

На снимке из космоса компании Maxar Technologies, демонстрирующем океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183 в Северодвинске (Архангельская область), можно рассмотреть изделие, по габаритам напоминающее российскую торпеду апокалипсиса — ядерный подводный беспилотник «Посейдон» 2М39, пишет американское издание USNI News.

В публикации говорится, что на указанном корабле, снимки которого получены в августе, увидели «Посейдон» 2М39 или его прототип. Издание уверяет, что для работ с ядерным беспилотником в районе нахождения судна в последние годы была возведена соответствующая инфраструктура.

USNI News пишет, что «Посейдон» 2М39 «представляет новую категорию стратегического оружия и меняет саму форму ядерной угрозы». «Хотя спецификации системы скрыты из-за секретности, предположений и дезинформации, ожидается, что новое оружие будет работать чрезвычайно глубоко под водой и будет быстрым, исходя из предположений, вытекающих из его конструкции», — говорится в публикации.

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В марте британский журнал Navy Lookout показал возможное изображение российской атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород» проекта 09852 с атомной глубоководной станцией (АГС) АС-31 «Лошарик» проекта 10831.

В том же месяце «Звезда» написала, что российский перспективный ядерный подводный аппарат «Посейдон» 2М39 является самой смертоносной торпедой в мире.

О разработке стратегического беспилотника «Посейдон» 2М39, способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Отмечалось, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным поражать цели на воде и на берегу.