Диетолог объяснила дороговизну сырной шаурмы

При изготовлении лаваша производитель может использовать качественный сыр, поэтому ценник на сырную шаурму выше, чем на обычную, объяснила радиостанции «Говорит Москва» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Сырный лаваш — это абсолютно тот же лаваш, но в тесто еще добавляется сыр. Это продукт недешевый. Производитель смотрит, насколько это выгодно, он не может делать себе в убыток», — отметила она. По сути, это пирожок с сыром, сказала Соломатина. «Лучше, если его выпекают. Хуже, если его жарят и в нем присутствует пальмовое масло, потому что он может быть вредным», — добавила диетолог.

С начала года шаурма в России подорожала в среднем на 8 процентов — до 166 рублей. Средняя цена на нее составила в сентябре 166 рублей. При этом цены разнятся в зависимости от региона. Например, в Москве шаурма оказалась дешевле, чем в Петербурге: 162 против 183 рублей соответственно.

При этом наименование «шаверма» использует только 16 процентов точек в стране, и средняя цена шавермы выше — 182 рубля, в то время как цена шаурмы — 162 рубля.