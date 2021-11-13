Диетолог назвал помогающий в похудении продукт

Доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков заявил, что включение в рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки, например отрубей, помогает снизить вес. Об этом диетолог рассказал на YouTube-канале своей клиники.

Медик обратил внимание на то, что употребление в рационе достаточного количества клетчатки обеспечивает у человека ощущение сытости, что способствует процессу похудения.

Как заявил Ковальков, пищевые волокна частично блокируют всасывание жиров и нормализуют пищеварительные процессы, а также участвуют в выведении шлаков и токсинов из организма.

По мнению диетолога, употреблять клетчатку лучше с углеводами, так как она тормозит усвоение сахара. По его словам, если, например, съесть шоколад с горстью отрубей, усвоение углеводов из десерта снизится примерно на 20 процентов.

Ранее в ноябре американские диетологи назвали напитки, от которых стоит отказаться желающим похудеть. К ним специалисты причислили покупные соки и смузи, сладкие алкогольные коктейли и холодные напитки на основе кофе. По их мнению, такие продукты, чаще всего содержат большое количество сахара и совсем мало клетчатки.