Диетолог назвал способствующий похудению напиток

Британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал напиток, который способствует похудению, и объяснил, в каких пропорциях и когда его нужно употреблять. Его слова приводит издание Daily Express.

Мосли рекомендовал желающим похудеть и заботящимся о своем здоровье людям выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи. Он добавил, что зачастую люди принимают жажду за голод и вместо того, чтобы попить воды, начинают есть. Врач также обратился к исследованию, в рамках которого участникам было предложено придерживаться одной и той же диеты, но одну группу испытуемых попросили выпивать поллитра воды перед каждым приемом пищи. В итоге люди из этой группы сбросили больше килограммов, чем другие участники.

«Ваше тело состоит из воды на 60 процентов, а мозг — на 90 процентов. Вода нужна нам для увлажнения кожи, переваривания пищи и для того, чтобы почки могли выводить отходы», — объяснил диетолог. При этом Мосли призывал читателей не «сходить с ума» и не пытаться выполнять сомнительные нормы по количеству воды в день, поглощая ее литрами. Он убежден, что дополнительного стакана перед едой достаточно.

Ранее сообщалось, что британский врач-диетолог Майкл Мосли перечислил продукты, которые дают ощущение сытости и способствуют похудению. Так, среди рекомендуемых во время диеты продуктов оказались яйца и греческий йогурт.