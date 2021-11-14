В Battlefield 2042 нашли «вежливых людей»

Разработчики Battlefield 2042 добавили в игру модель «зеленых человечков». На это обратило внимание издание DTF.

Один из обликов российского военнослужащего Петра Гусковского подписан в англоязычной версии Little Green Man и «Зеленый человечек» — в российской локализации. Игровая модель имеет статус «эпической», требующей преодоления некоторых испытаний для ее разблокировки.

Позднее компания DICE заявила, что название этой модели было «неумышленной отсылкой к реальным событиям». Разработчики пообещали переименовать игровой скин в ближайшее время.

Понятие «Зеленые человечки», равно как и «вежливые люди», получило популярность в интернете и СМИ после появления весной 2014 года в Крыму вооруженных людей в военной экипировке без опознавательных знаков, блокировавших соединения украинской армии на полуострове. Позднее президент России Владимир Путин признал, что «вежливые люди» были представителями российских вооруженных сил.