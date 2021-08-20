Представлена новая Call of Duty с битвой за Сталинград

В Call of Duty: Vanguard будет возможность сыграть за советскую снайпершу

Анонсированная Call of Duty: Vanguard покажет масштаб Второй мировой войны. Об этом сообщает издание DTF.

Посетившие закрытую презентацию Sledgehammer Games журналисты рассказали, что действие игры затронет все основные фронты: Северную Африку, Восточный фронт, Западный фронт, бои над Тихим океаном. Сюжет базируется на основе реальных событий, однако центральная линия вымышлена. Представленный тайтл создан на версии модифицированного движка для Modern Warfare 2019 года.

Относительно сражений на Восточном фронте журналистам рассказали, что в игре будет показано, как война вторгается в обычную жизнь людей. Всего в новой Call of Duty будет четыре главных персонажа — в боях за Сталинград предстоит сражаться за лейтенанта Полину Петрову, прообразом которой выступила советский снайпер-рекордсмен Людмила Павличенко. Уточняется, что Полина проживала в Сталинграде и даже не думала о боевой славе.

Разработчики Vanguard продвигают иммерсивность: «Игрок пытается выжить, а не перестрелять всех противников». Сообщается, что каждая смерть в игре будет более весомой из-за измененного поведения оружия и убитых тел противников. Антагонистами в игре окажутся глава гестапо Генрих Фрейзингер и Генрих Мюллер.

Релиз Call of Duty запланирован на 5 ноября. Игра выйдет на ПК и консоли Sony и Microsoft актуального и прошлого поколений. Уже открыт предзаказ и раскрыта стоимость игры. В частности, базовая версия для компьютера обойдется в 3499 рублей, для PS — 4899 рублей.

Ранее Activision опубликовала трейлер новой части игры Call of Duty. Предыдущая часть игры Black Ops Cold War была недоступна в России на дисках. Присутствующие на презентации тайтла журналисты рассказали, что в игре есть миссия, в рамках которой будет возможность расстрелять советских солдат.