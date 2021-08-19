Опубликован трейлер новой части игры Call of Duty

Компания Activision опубликовала трейлер новой части игры Call of Duty. Ролик доступен на официальном YouTube-канале студии.

Из трейлера следует, что сюжетная кампания развернётся на всех театрах военных действий Второй Мировой войны. Игроки побывают в Северной Африке, на Восточном и Западном фронтах, а также в Тихом океане.

По информации СМИ, разработчики делают большую ставку на эффект погружения и иммерсивность происходящего. При этом игра часто будет показывать нестандартные кадры.

Ранее сообщалось, что игры для PlayStation в России подорожали. Так, стоимость Far Cry 5, Call of Duty: Infinite Warfare, Persona 5: Royal Deluxe Edition и некоторых других тайтлов увеличилась на тысячу рублей. В настоящий момент описанные игры доступны в магазине PlayStation за пять тысяч рублей. Представители компании не анонсировали удорожание.