Путин узнал о миграционном кризисе на границе Белоруссии из СМИ

Президент России Путин заявил, что узнал о кризисе на польско-белорусской границе из СМИ

Президент России Владимир Путин признался, что узнал о миграционном кризисе на польско-белорусской границе из СМИ. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ», — сообщил глава государства.

Он также добавил, что ранее никогда не обсуждал данный вопрос с президентом Украины Александром Лукашенко. При этом уже после того, как ситуация на границе Польши и Белоруссии значительно обострилась, российский лидер провел со своим белорусским коллегой два телефонных разговора, которые были посвящены этой теме.

Ранее в ноябре Путин заявил, что мигранты, которые оказались на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартером, так как там действует безвизовый въезд. По его словам, российские авиакомпании не перевозили людей, находящихся на границе.

До этого глава государства также назвал причины миграционного кризиса в Европе. По мнению российского лидера, ситуация на белорусско-польской границе обусловлена военными и экономическими факторами.