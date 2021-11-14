Россиянам раскрыли эффективные способы похудения

Профессор и заведующий эндокринологическим отделением ГКБ имени Ерамишанцева Леонид Моргунов раскрыл россиянам наиболее полезные привычки, которые помогут похудеть. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт порекомендовал есть пищу медленно, так как если делать это быстро, то чувство голода появляется быстрее. Еще один эффективный способ сбросить вес — ужинать не позднее, чем за четыре-пять часов до сна.

Кроме того, Моргунов посоветовал ежедневно выпивать от шести до восьми стаканов воды и следить за физической активностью — например, ходить не менее десяти тысяч шагов в день.

«Фаина Георгиевна Раневская дала совет всем людям с избыточной массой тела: не жрать. Вот один известный эндокринолог съедает ровно половину того, что положили ему на тарелку. Плохо еду выбрасывать, но надо либо меньше положить, либо себя ограничивать», — добавил врач.

Ранее в ноябре доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков заявил, что продукты с высоким содержанием клетчатки помогают снизить вес, так как обеспечивают ощущение сытости. По его словам, если, например, съесть шоколад с горстью отрубей, усвоение углеводов из десерта снизится примерно на 20 процентов.