В Петербурге зафиксирован рекорд по вакцинации

В Санкт-Петербурге за сутки от COVID-19 привилось 35 765 человек

В Санкт-Петербурге зафиксирован рекорд по вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

В частности, 12 ноября от COVID-19 привилось 35 765 человек, из которых 23 139 получили первый компонент. Это рекордный показатель с начала массовой вакцинации. Также за минувшие сутки вакцинировано 5 432 жителя старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге закончилась вакцина от COVID-19 «КовиВак». Ее поставок в ближайшее время не ожидается. Как рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана, данный препарат изготавливают на одном заводе, этот фактор связан с дефицитом вакцины.

10 ноября появилось постановление об обязательных прививках для пожилых граждан Санкт-Петербурга. Его подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Первый компонент вакцины этим группам населения нужно будет ввести до 15 декабря, второй — до 15 января 2022 года. Позднее в тот же день документ утвердила администрация Петербурга.