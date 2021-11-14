Стало известно об угрозах следователей семье покойного мэра Кривого Рога

В день смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова киевские следователи угрожали уничтожить «всех Павловых, чтобы о них забыли». Об этом стало известно изданию «Страна» из разговора с депутатом горсовета Кривого Рога Викторией Третяк.

Она считает, что дело о смерти Павлова спускают на тормозах: за три месяца следователи так и не предоставили полного видео с камер в доме покойного чиновника его семье и адвокатам. «Правоохранители вызвали меня в Киев, заставляли подписывать бумаги, чтобы я нигде ничего не заявляла по поводу убийства Павлова. <...> В частном порядке мне говорят: "Молчи" и "Побойся за свою семью". Намекают, что могут меня арестовать — такое происходит постоянно», — добавила Третяк.

По словам депутата, Павлов, как и его брат, не совершали самоубийство — это политический заказ и попытка заморозить дело.

«Когда правоохранители приехали в город сразу после гибели Константина Павлова, мои источники рассказали, что киевская группа заявила следующее: "Мы уничтожим всех и сделаем так, что про Павловых забудут". На данный момент происходит какое-то беззаконие и они должны понести наказание — не сегодня, так завтра», — заключила она.

Тело Константина Павлова нашли на веранде его загородного дома 15 августа, рядом лежало ружье. Изначально в МВД Украины назвали три версии произошедшего: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Позже версию умышленного убийства или инсценировки убийства исключили.

Спустя несколько недель мертвыми были найдены младший брат чиновника Андрей Павлов и его двоюродный брат Борис Павлов. Первый, как заявили в полиции, умер от отравления алкоголем, второй — покончил с собой.