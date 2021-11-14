Фигуристка Щербакова снялась в рекламе Сбера

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова снялась в рекламе Сбера

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова снялась в рекламе Сбера. Ролик опубликован на фан-странице спортсменки в в Instagram.

«Быть первым — значит быть примером. Это большая ответственность. Умение действовать быстро, еще быстрее, видеть на несколько шагов вперед, уверенно двигаться к цели, жить в движении и прыгать выше головы, не бояться падений, рисковать и понимать: твой успех – это заслуга тех, кто всегда рядом и поддерживает всем сердцем», — говорит 17-летняя фигуристка в мотивационном промо-ролике.

Реклама имеет возрастное ограничение 18+, несмотря на то, что самой фигуристке 17 лет.

6 ноября Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в Италии. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 236,78 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Майя Хромых (226,35 балла). Третье место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс (219,05 балла). Еще одна соотечественница Софья Самодурова показала седьмой результат.