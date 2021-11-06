Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

17-летняя фигуристка выиграла этап: по итогам короткой и произвольной программ Щербакова набрала 236,78 балла. Второе место заняла соотечественница Майя Хромых (226,35 балла). Третье место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс (219,05 балла). Еще одна россиянка Софья Самодурова показала седьмой результат.

По итогам короткой программы ни одна россиянка не сумела занять первое место. Щербакова заняла только третью строчку, набрав тогда 71,73 балла. Лучший результат в короткой программе показала Хендрикс, набравшая 73,52 балла.

Следующий этап Гран-при состоится в Японии. Соревнования пройдут с 12 по 14 ноября.