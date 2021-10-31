Американского журналиста озадачили оценки Валиевой на Гран-при Канады

Американский журналист Филип Херш в Twitter высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере.

«Судьи — люди. Они увлекаются выставлением оценок, наблюдая за выступлениями Валиевой. Чрезмерно щедрые оценки судей определили не просто очевидного победителя, а скорее ошеломительную разницу», — заявил Херш. Его озадачило, что отрыв Валиевой от соотечественницы Елизаветы Туктамышевой составил 32 балла, хотя последняя находится в своей лучшей форме.

Валиева набрала за два проката на Гран-при 265,08 балла. Она установила два мировых рекорда: в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании. Предыдущие рекорды также принадлежали ей: их она установила 10 октября на турнире серии Finlandia Trophy в финском Эспоо​​​. Это первый сезон Валиевой на взрослом уровне.

Второе место на Гран-при Канады заняла Туктамышева, в активе которой 232,88 балла. На третьем месте расположилась еще одна россиянка Алена Косторная, набравшая 214,54 балла.