Фигуристка Валиева прокомментировала победу в Гран-при

Фигуристка Валиева после победы на Гран-при заявила о желании улучшить качество программ

Российская фигуристка Камила Валиева, установившая сразу два мировых рекорда на втором этапе серии Гран-при в Канаде, прокомментировала свою победу. Ее слова приводит ТАСС.

15-летняя спортсменка заявила, что намерена улучшить качество своих программ. На пресс-конференции после турнира она рассказала, что главной задачей для нее было выполнить все, что было задумано в программе. При этом, она признала, что были небольшие помарки, над которыми она намерена работать.

«Я счастлива таким оценкам. Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а насчет оценок - это будут решать судьи», — отметила фигуристка.

Ранее стало известно, что Валиева получила 180,89 балла за произвольную программу, набрав в сумме 265,08 балла. Она установила два мировых рекорда: в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании.

Предыдущие рекорды также принадлежали ей: их она установила 10 октября на турнире серии Finlandia Trophy в финском Эспоо​​​. Это первый сезон Валиевой на взрослом уровне.