Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе

Роднина о возвращении фигуристок к Тутберидзе: я этого не понимаю

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о том, как относится к воссоединению фигуристок с тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что отреагировала на произошедшие возвращения без положительных или отрицательных эмоций. «Я этого просто не понимаю, и у меня это вызывает сомнения», — добавила Роднина.

Спортсменка также рассказала, что на решение спортсменок менять тренеров влияют их родители. При этом Роднина подчеркнула, что не знает тонкостей взаимоотношений Тутберидзе с подопечными.

За последний год в группу Тутберидзе вернулись несколько фигуристок, которые ранее уходили от тренера. Со специалистом воссоединилась двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, чемпионка Европы Алена Косторная и бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова.