Роднина осудила назвавшего несправедливым вручение BMW Дине Авериной гимнаста

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на критику олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, назвавшего несправедливым вручение автомобиля BMW X5 Дине Авериной, завоевавшей на Играх серебро в художественной гимнастике. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Депутат подчеркнула, что это был подарок президента Владимира Путина, и его не стоит обсуждать. «Что за дурной тон! Дареному коню в зубы не смотрят! Я считаю, это дурной тон как со стороны Далалояна, так и тех, кто это обсуждает», — заявила она.

1 октября Далалоян заявил, что вручение автомобиля Авериной, не ставшей чемпионкой на Олимпиаде в Токио, несправедливо. После этого президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала гимнаста идиотом.

Вручение автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио состоялось 11 сентября в Кремле. Спортсмены, завоевавшие золотые медали, получили ключи от автомобиля BMW X5. Серебряным и бронзовым призерам вручили BMW X3.

Дине Авериной также подарили BMW X5. На Олимпийских играх в Токио она стала серебряным призером в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам.