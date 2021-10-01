Винер-Усманова назвала высказавшегося о вручении BMW Авериной гимнаста идиотом

Ирина Винер о критике Далалояна из-за вручения BMW Авериной: в России много идиотов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова подвергла критике гимнаста Артура Далалояна, высказавшегося о справедливости вручения автомобиля BMW X5 Дине Авериной, и назвала его идиотом. Ее ответ на слова спортсмена приводит Sport24.

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» — сказала Винер-Усманова.

1 октября Далалоян высказался о подаренном гимнастке Дине Авериной машине. Он заявил, что вручение подарка спортсменке, не ставшей чемпионкой на Олимпиаде в Токио, несправедливо.

Точку зрения гимнаста прокомментировала депутат Госдумы Светлана Журова. Она не согласилась с мнением Далалояна и заявила, что не ожидала услышать от спортсмена таких слов.

Торжественное вручение автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио состоялось 11 сентября в Кремле. Спортсмены, завоевавшие золотые медали, получили ключи от автомобиля BMW X5. Серебряным и бронзовым призерам вручили BMW X3.

Дине Авериной подарили BMW X5. Ее сестра-близнец Арина получила автомобиль BMW X3. На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала серебряным призером в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам. Арина Аверина заняла четвертое место. Ирина Винер-Усманова не согласилась с результатами соревнований и раскритиковала работу арбитров.