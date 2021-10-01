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Журова оценила слова о несправедливом вручении BMW Дине Авериной

Журова удивилась словам Артура Далалояна о несправедливом вручении BMW Дине Авериной
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Артур Далалоян
Артур Далалоян
Фото: @real_artur

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова олимпийского чемпиона Токио Артура Далалояна о вручении автомобиля BMW X5 гимнастке Дине Авериной. Ее цитирует «Газета.ру».

Журова отметила, что согласна с решением подарить Дине Авериной машину, которую получили победители Олимпийских игр в Токио. «Странно, что коллега-спортсмен так отреагировал. Не знаю, может, у него настроения не было. Для меня это был человек, который не может так сказать, — он меня удивил», — оценила Журова слова гимнаста.

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Ранее 1 октября Далалоян высказался о вручении автомобиля Дине Авериной. Спортсмен назвал решение наградить гимнастку несправедливым. 11 сентября на торжественной церемонии в Кремле Дина Аверина, ставшая серебряной призеркой Игр в Токио, получила ключи от BMW X5, которыми награждались олимпийские чемпионы. Ее сестре Арине Авериной, занявшей четвертое место, также достался автомобиль — BMW X3, который вручали бронзовым призерам соревнований.

Дина Аверина уступила золото в личном многоборье израильтянке Линой Ашрам. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова раскритиковала работу арбитров, посчитав, что россиянку засудили.

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