Винер-Усманова отказалась относить возглавлявшую судей на ОИ Кузьмину к России

Винер-Усманова об отзыве Кузьминой из FIG: никогда не прощу слезы сестер Авериных после ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала об отношении к россиянке Наталье Кузьминой, возглавлявшей судейский корпус на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит ТАСС.

Винер заявила, что никогда не простит слезы сестер Авериных после Олимпиады, и посчитала, что в этом виновата Кузьмина. «Ей надо было показать всему миру, что она не россиянка. Но вот теперь она действительно отношения не имеет ни к России, ни к выборам, сняли ее с выборов», — так отказалась относить Кузьмину к России она.

8 сентября Винер-Усманова отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG). Причиной стало судейство россиянки на Олимпийских играх в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.

Российская сторона отправила в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В ответ федерация заявила, что положительно оценивает работу арбитров, а также отказывается выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных.