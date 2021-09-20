Винер объяснила отзыв российской главы судей на ОИ фразой «гадость сотворила»

Винер-Усманова: Кузьмину отозвали из FIG после того, как она «сотворила гадость» на Играх

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, почему россиянка Наталья Кузьмина не примет участия в выборах главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG), фразой «гадость сотворила». Ее слова приводит РИА Новости.

«В мае мы подавали ее кандидатуру, а она потом на Олимпийских играх сотворила такую гадость. И сейчас мы отозвали ее, потому что без нее лучше, чем с ней, потому что никто бы не посмел сделать то, что она сделала», — заявила Винер-Усманова. Она добавила, что FIG уже внес изменения в список судей.

Кузьмина возглавляла судейский корпус на Олимпийских играх в Токио. Победительницей турнира в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.

Российская сторона отправила FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В ответ федерация заявила, что положительно оценивает работу арбитров, а также отказывается выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных.