Российская фигуристка оконфузилась на этапе «Гран-при» Канады

Фигуристка Павлюченко порвала колготки во время выступления на этапе «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Дарья Павлюченко оконфузилась на этапе «Гран-при» Канады в Ванкувере. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Во время исполнения короткой программы Денис Ходыкин перебрасывал партнершу через себя, но Дарья упала и порвала колготки о конек партнера. На этом элементе пара потеряла балл за падение. Еще один штрафной балл дуэту поставили, вероятно, за завершение проката после окончания музыки.

По итогам короткой программы лидерство удерживает китайская пара Суй Вэньцзинь / Хань Цун (78,94 балла). Павлюченко и Ходыкин с 69,46 балла — на втором месте. Замыкают тройку немцы Минерва Хазе и Нолан Зеегерт (67,93 балла).

25 октября россиянка Александра Трусова выиграла Гран-при по фигурному катанию в США, который завершился в Лас-Вегасе. За две программы спортсменка набрала 232,37 балла. Второе место заняла другая россиянка Дарья Усачева (217,31 балла), третьей стала Ю Ен из Южной Кореи (216,97 балла). Еще одна представительница сборной России Ксения Синицына финишировала пятой.