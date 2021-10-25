Трусова победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в США

Россиянка Александра Трусова выиграла Гран-при по фигурному катанию в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За две программы спортсменка набрала 232,37 балла. Второе место заняла другая россиянка Дарья Усачева (217,31 балла), третьей стала Ю Ен из Южной Кореи (216,97 балла). Еще одна представительница сборной России Ксения Синицына финишировала пятой.

24 октября заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала США логовом врага после выступления российских фигуристок. «Первые в логове. В логове врага. Мы же всегда в логове находимся. Все в разных странах, а мы в логове», — подчеркнула она.

Трусова — бронзовый призер чемпионата мира 2020 года. Также на ее счету бронза чемпионата Европы.