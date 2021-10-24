Тарасова назвала США логовом врага после выступления российских фигуристок

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российских фигуристок на этапе Гран-при США в Лас-Вегасе. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила о гордости за спортсменок из-за того, что они заняли три первых места по итогам короткой программы. «Ни американки, ни канадки, ни японки, а наши девочки. Первые в логове. В логове врага. Мы же всегда в логове находимся. Все в разных странах, а мы в логове», — подчеркнула она.

Короткая программа у женщин на Гран-при США прошла в ночь на 24 октября. Российские фигуристки Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына заняли первые три места. Трусова получила 77,69 балла за прокат и установила личный рекорд. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп в каскаде.

Произвольную программу фигуристки покажут в ночь с 24 по 25 октября. Трансляция начнется в 23:02 по московскому времени.