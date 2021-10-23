Тарасова раскритиковала Трусову

Татьяна Тарасова о Трусовой: на рекорд идут раз в году, а остальное время готовятся

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила с критикой в адрес Александры Трусовой. Слова специалиста приводит РИА Новости.

«Они с тренером должны понять, сколько им на больной ноге прыгать четверных. Главное, что это Саша должна понять. Люди не идут каждый день на рекорд. На рекорд идут раз в году, а все остальное время готовятся к нему. Тем более что нога болит», — заявила Тарасова.

При этом тренер отметила, что считает Трусову выдающейся фигуристкой. «Думаю, что вдвоем с тренером они поймут, что им делать», — добавила Тарасова.

В данный момент Трусова готовится к Гран-при США. По ее словам, перед стартом она получила травму ноги. В ее программе присутствуют пять четверных прыжков, что является рекордом.

В сентябре в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России Трусова исполнила пять четверных прыжков и стала первой в мире женщиной, которой это удалось. При этом россиянка не допустила ни одного падения. Тогда Тарасова высоко оценила выступление фигуристки.

Перед началом нынешнего сезона Александра Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. До этого она выступала под руководством Евгения Плющенко, с которым стала бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.

