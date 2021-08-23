Тарасова прокомментировала отказ украинской олимпийской чемпионки от гражданства

Тарасова не стала критиковать Баюл за отказ от гражданства Украины

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки-1994 Оксаны Баюл отказаться от гражданства Украины. Слова специалиста передает «Спорт-Экспресс».

Тарасова не стала критиковать украинскую фигуристку за отказ от гражданства страны. Специалист отметила, что Баюл — взрослый человек, поэтому может делать то, что считает нужным.

Баюл объявила о том, что стала гражданкой США, на странице в Instagram. Решение спортсменки автоматически означает отказ о украинского паспорта.

После этого украинские пользователи сети высмеяли олимпийскую чемпионку, назвав ее «обиженной дамочкой». В ответ Баюл сделала новую публикацию на своей странице. Она подписала: «Родилась русской, золото выиграла за Украину, а умру американкой».

