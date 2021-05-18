Чемпионка ОИ назвала причину подорванного здоровья Медведевой и Загитовой

Украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл в Instagram назвала причину подорванного здоровья у российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Бывшая спортсменка посчитала, что всему виной современное фигурное катание, превратившееся в акробатику. По мнению Баюл, из-за этого у Загитовой и Медведевой нет шансов и здоровья побороться за места в сборной России на следующий сезон.

Состав сборной России на сезон-2021/2022 объявили 14 мая. Загитова и Медведева остались без места в команде. Женщин-одиночниц на соревнованиях представят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерве оказались Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.

Сезон начнется с Гран-при США, который пройдет с 22 по 24 октября. Главным стартом сезона станет Олимпиада в Пекине.