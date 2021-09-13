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Тарасова оценила произвольную программу Трусовой с пятью четверными прыжками

Тарасова о произвольной программе Трусовой на контрольных прокатах: превзошла все ожидания
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Фото: TT NEWS AGENCY / Reuters

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила произвольную программу россиянки Александры Трусовой на контрольных прокатах в Челябинске. Специалист высказалась в Instagram.

По ее мнению, спортсменка превзошла все ожидания, которые только можно было себе представить. Тарасова также отметила, что не так часто удается стать свидетелем мировых рекордов.

В произвольной программе Трусова стала первой в мире женщиной, исполнившей пять четверных прыжков. При этом россиянка не допустила ни одного падения. Рекорд в фигурном катании (шесть четверных прыжков в одной программе) принадлежит американцу Нейтану Чену.

Трусова перед началом нынешнего сезона вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. До этого она выступала под руководством Евгения Плющенко, с которым стала бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.

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