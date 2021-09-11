Трусова объяснила возвращение к Тутберидзе

Трусова о возвращении к Тутберидзе: решила, что так будет лучше

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила решение вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсменки, инициатива исходила от нее. «Все-таки мне привычнее выступать у Этери Георгиевны, решила что так будет лучше», — отметила Трусова.

Россиянка также рассказала, что теперь у нее на тренировках все, как раньше. Трусова подчеркнула, что находится в нормальных отношениях с бывшим тренером Евгением Плющенко.

В начале прошлого сезона Трусова ушла из группы Тутберидзе и начала тренироваться у Плющенко, однако затем вернулась обратно. Под руководством двукратного олимпийского чемпиона она заняла третье место на чемпионате мира.