Раскрыты подробности тренировочного процесса Трусовой в академии Плющенко

Ерем Газазян, тренер по физической подготовке академии Евгения Плющенко, рассказал об особенностях подготовки российской фигуристки Александры Трусовой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, 16-летняя спортсменка с удовольствием выполняла сложные физические упражнения. Он также отметил, что фигуристке нравится творческий подход к тренировочному процессу.

«Она сама просила придумывать ей новые сложные упражнения на физику и для ума — почти каждую тренировку. Благо, у меня хватало фантазии», — рассказал Газазян. Он также добавил, что Трусова не боится трудностей и всегда хочет делать все лучше остальных.

В начале нынешнего сезона Трусова ушла из группы Тутберидзе и начала тренироваться у Плющенко, однако затем вернулась обратно. Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.