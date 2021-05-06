Олимпийская чемпионка назвала предательницами Трусову и Косторную

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о возвращении российских фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной в группу к тренеру Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко. Ее слова приводит Sportbox.ru.

«Этери Георгиевна приняла обратно двух девочек, которые ее предали. Да-да, предали — будем называть вещи своими именами. Косторная и Трусова вернулись в лучшую группу мира. Они знали, куда идут», — заявила Бестемьянова. По ее мнению, спортсменки многое потеряли, уйдя к Плющенко.

В ноябре 2020 года Бестемьянова посчитала, что Тутберидзе не стала потакать капризам Трусовой и Косторной. По ее мнению, это стало причиной ухода спортсменок к Плющенко.

В начале нынешнего сезона Трусова и Косторная ушли из группы Тутберидзе и начали тренироваться у Плющенко, однако затем вернулись обратно. Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при. На счету Косторной победа в чемпионате Европы и финале Гран-при 2020 года.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



