Призер ЧМ оценила шансы Трусовой отобраться на ОИ после возвращения к Тутберидзе

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова оценила шансы фигуристки Александры Трусовой отобраться на Олимпиаду после возвращения к Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, смена тренера не повлияет на шансы спортсменки. Россиянка добавила, что Трусовой нужно увереннее исполнять четверные прыжки. Леонова также отметила, что большое количество спортсменок в группе Тутберидзе пойдет всем на пользу.

«Там много специалистов, и думаю, что внимания всем достаточно. Думаю, что все девочки уживутся друг с другом еще лучше, потому что их стало еще больше», — добавила фигуристка.

В начале нынешнего сезона Трусова ушла из группы Тутберидзе и начали тренироваться у Плющенко, однако затем вернулась обратно. Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.

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