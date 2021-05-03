13-летняя фигуристка отказалась тренироваться у Плющенко

Российская фигуристка Елизавета Берестовская отказалась тренироваться под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Российская газета».

13-летнюю спортсменку видели на занятиях в академии Плющенко. Однако перехода не состоялось. Берестовская вернулась к тренировкам к своему первому тренеру — Сергею Давыдову, который готовит фигуристов в клубе ЦСКА.

В феврале Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе. Спортсменке не удалось закрепиться в обойме.

1 мая стало известно об уходе Александры Трусовой из академии Плющенко — она вернулась к работе с Тутберидзе.

Трусова присоединилась к Плющенко в начале сезона, оставив Тутберидзе, под руководством которой она дважды выигрывала золото на юниорском чемпионате мира. На соревнованиях взрослых Трусова завоевывала бронзу на чемпионате Европы.

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